Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Maccabi 10-10, Eurolega basket in DIRETTA: c’è equilibrio in avvio di partita

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-15 Tripla di Dibartolomeo16-12 CORDINIER VOLA AL FERRO! Accelerazione spaventosa del francese, che poi si appende al ferro.14-12 Clyburn si fa tutto il campo e segna due in penetrazione.12-12 Canestro di puro talento per Clyburn.10-12 Rivero è un fattore per ile arrivano altri due punti per il cubano.10-10 Rivero prende il rimbalzo offensivo e appoggia al vetro il canestro del pareggio.10-8 Rivero va a schiacciare in solitaria.10-6 Shengelia si era perso un giro in difesa, ma larecupera palla e il georgiano tutto solo segna due facili.8-6 Un solo libero per Zizic. Sono passati i primi quattro minuti del match.7-6 Shengelia serve Cordinier e il francese trova il sottomano vincente.5-6 Tre brutti attacchi dellae sull’ennesimo errore arriva il contropiede delchiuso da Jokubaitis.