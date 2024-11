Ilfattoquotidiano.it - “L’indomabile testosterone di Andrea Giambruno aveva ripreso a palpitare per le bombastiche curve di Federica Bianco”. Ma lei lo molla al bar – L’indiscrezione di Dagospia

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

torna al centro del gossip. Dopo i famosi fuorionda di “Striscia la Notizia”, Giorgia Meloniannunciato sui social il 20 ottobre 2023 la fine della relazione con il giornalista Mediaset. In questi mesi si sono rincorse voci su un possibile ritorno di fiamma, ma questa volta l’ex first gentleman è finito al centro di un triangolo amoroso svelato da: “Il‘gitano’ diinfattiper una bellissima donna salentina, ma l’ardente fiamma della passione si sarebbe spenta velocemente”.Lo scorso 29 luglio il quotidiano La Repubblicapubblicato una foto dell’ex compagno della premier in vacanza in Puglia con una donna misteriosa. La sua identità fu rivelata il giorno successivo da Lettera 43: si tratta di