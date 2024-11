Ilgiorno.it - L’immunologo Mantovani: “Rispettare personale sanitario, ogni giorno fa miracoli. Triste che in tanti non si vaccinino contro influenza”

Milano, 8 novembre 2024 – "La fuga dei cervelli è una cosa che non possiamo più permetterci" ne è convinto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana intervenuto a margine della consegna del premio 'Lombardia e Ricerca' alla Scala di Milano. Nell’ambito della settima edizione della “Giornata della ricerca” ideata dalla regione in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi è stato premiato l'immunologo Alberto. “E’ un lombardo - ha detto Fontana -, è un grande scienziato, è una persona che è andata all'estero ma che ha saputo ritornare a lavorare in Lombardia e rappresenta collaborazione positiva tra pubblico e privato". Secondo“Medici, infermieri, i tecnici sono i protagonisti di un miracolo italiano. Pensiamo alla sopravvivenza dei malati con cancro: ebbene, i pazienti in questo paese hanno una sopravvivenza superiore alla media europea.