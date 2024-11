Ilfattoquotidiano.it - Libia, nasce la polizia morale in nome della “vera religione islamica”: velo e “abiti rispettosi” per le donne

“Non permetteremo comportamenti inappropriati tra uomini e, e la nostrariceverà una formazione sul Corano e sulla Sunnah”. Su queste basi verrà istituita la “” del governo di unità nazionale libico, ha dichiarato il ministro dell’Interno Imed Trabelsi. In conferenza stampa a Tripoli ha annunciato che la riattivazione dell’istituzione – questo mese o al più tardi il mese prossimo – comporterà un visibile rafforzamentosicurezza. I cittadini, ha continuato, sono inoltre invitati a collaborare per “evitare tentativi di trasferire culture e comportamenti che non corrispondono alla cultura libica, usi e costumi e gli insegnamenti“, scrive Al Wasat.Trabelsi ha parlato anche dei siti di social media, promettendo di perseguire i fornitori di contenuti che non corrispondono alla cultura e ai costumisocietà libica sottolineando che “esperti e commissioniProcura generale stanno preparando proposte per tracciare e monitorare la maggior parte di queste pagine sui social”.