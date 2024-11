L’era glaciale 6 | il film è ufficialmente in fase di sviluppo

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

6: ilindiPreparatevi a tornare neldel Pleistocene! Disney e 20th Century Animation hanno annunciato che6 è in lavorazione, il che significa che Manny, Sid, Diego e il resto della mandria torneranno presto sugli schermi. In un video di annuncio del sequel, la Disney ha anche dichiarato che Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary e Simon Pegg, che hanno guidato il cast vocale del franchise, torneranno per una nuova avventura. Ilè ora attualmente in produzione.L’ultimodella saga di– In rotta di collisione, è uscito nelle sale nel 2016, incassando 408,5 milioni di dollari. Il primo, è uscito nel 2002. Sono stati realizzati anche diversi cortometraggi e serie con protagonisti vari mammut lanosi, bradipi terrestri, tigri dai denti a sciabola e altre creature preistoriche che popolano i, oltre a uno spin-off del 2022,– Le avventure di Buck.