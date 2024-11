Amica.it - Le manicure autunnali più originali da replicare

Dopo aver visto le unghie blu denim, quelle in stile preppy e quelle caramellate, è arrivato il momento di passare in rassegna lepiù.Qualche idea? Ci sono le nail art con stampa simil pitone, perfette per chi desidera osare, e quelle verdi oliva eleganti con semicerchio laterale luminoso. Per chi non riesce a decidere tra più colori, c’è la frenchastratta realizzata con il verde scuro e chiaro, l’arancione e il rosa. Le unghie leopardate sono un grande classico, adatte per chi ama l’intramontabile (e grintosa) fantasia animalier. Di seguito, Amica.it ha realizzato un video con sette idee da copiare ora e nelle prossime settimane. GUARDA LE FOTOUnghie tonde corte: foto, idee e ispirazioni per unaclassica e d’effetto Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA LepiùdaAmica.