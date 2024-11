Liberoquotidiano.it - Italia-Cina: Mattarella, 'radici antiche per futuro da costruire'

Pechino, 8 nov. (Adnkronos) - "La faszione reciproca dei popoli cinese eno per le rispettive, straordinarie, tradizioni culturali ha-come è stato ricordato- lontane, nell'arte, nella musica, nel teatro, nella letteratura. È figlia di legami intrecciati e cresciuti attraverso i secoli. Culle di civiltà millenarie, centri culturali cosmopoliti,hanno nel tempo stimolato continue espressioni di ingegno e di creatività, sulla base di un naturale mutuo rispetto. Marco Polo, della cui morte ricorre quest'anno -come ben sappiamo- il settecentesimo anniversario, è uno dei pionieri di questa lunga storia di rapporti. Una storia di curiosità, di stima, di volontà di apprendere dall'altro per crescere e migliorare nel comune interesse. Storia di, ma protese con fiducia a undacon il contributo dei nostri popoli".