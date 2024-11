Anteprima24.it - Il Teatro Delle Arti di Salerno inaugura la stagione con Rocco Papaleo

Tempo di lettura: 2 minutiAldisi alza il sipario su l’attesissimateatrale 2024/2025, che prenderà il via con uno spettacolo d’eccezione: “Esercizi di libertà” di. Il primo appuntamento è fissato per sabato 9 novembre alle ore 20:45, con una replica prevista per domenica 10 novembre alle ore 18:00. Entrambe le date hanno già registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse e l’affetto del pubblico salernitano per il grandee per la straordinaria personalità di.“Esercizi di libertà” è un diario di pensieri, emozioni e momenti di vita che l’attore e regista lucano ha voluto condividere con il suo pubblico. Lo spettacolo si compone di brevi annotazioni, rime in sospeso, parole in cerca di una melodia e piccole storie dal sapore ironico e leggero, presentate in modo autentico e spontaneo.