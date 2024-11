Terzotemponapoli.com - Il Napoli (e Napoli) verso l’Inter: parla Francesco De Luca

A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenutoDe. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giornalista de Il Mattino. “Il messaggio di De Laurentiis? Non ho visto un senso di disfatta o proclami nell’ambiente. Credo che la risposta più importante da parte della piazza è stata spontanea: al 3-0 dell’Atalanta, lo stadio applaudiva alla squadra”.e il“Chi non vive a, pensa che ci siano delle pressioni sulla squadra, ma non è così. In virtù delle tante cose buone fatte in questi mesi, l’atteggiamento del popolo napoletano lo vedo di grande maturità. Non credo che ci siano dei destinatari particolari nel messaggio di De Laurentiis. Troverai sempre chi cerca il pelo nell’uovo, è stato fatto anche con Spalletti nell’anno dello scudetto.