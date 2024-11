.com - Friedkin in arrivo, non possono più rinviare le decisioni sulla Roma

(Adnkronos) –Dan e Ryandovrebbero arrivare aa breve. La situazione imponeche non sono più rinviabili. Lo dicono i risultati, il pareggio in Belgio in Europa League è l’ennesimo passo falso di una lunga serie, e lo dicono anche le dichiarazioni post partita di Ivan Juric, un allenatore già sostanzialmente esonerato dai fatti, e di Gianluca Mancini, che non ha nascosto tutta la frustrazione di uno spogliatoio ormai non più capace di reagire. Domenica alle 15 è in calendario-Bologna, ultima partita prima della sosta per le nazionali, e il fattore tempo diventa fondamentale, perché è scaduta qualsiasi deadline per una ulteriore proroga dello status quo. Il rischio è quello di allungare l’agonia che la squadra sta vivendo fin dalla decisione di esonerare Daniele De Rossi, l’allenatore che doveva guidare un progetto triennale che è stato frettolosamente rinnegato.