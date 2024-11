Emmanuel Macron e l’appello per Cop29 | Chi inquina di più paghi la transizione climatica dei paesi poveri

Leggi l'articolo completo su Open.online

Da Bridgetown a Nairobi e Parigi, nessun paese è immune dall’inasprirsi degli effetti della crisi. Ogni anno che passa assistiamo a una maggiore distruzione imputabile al cambiamento del clima. Nel 2024 abbiamo stabilito nuovi record: gli incendi in Cile hanno distrutto più di 14.000 case, piogge violente hanno devastato 478 città in Brasile e lasciato quasi 2 milioni di persone bloccate in Bangladesh, mentre la giornata più calda mai registrata si è verificata a luglio. L’Africa contribuisce al 3% delle emissioni storiche di gas serra, ma subisce alcuni degli impatti climatici più gravi, che costano al continente 15 miliardi di dollari all’anno, con siccità e inondazioni indotte dal cambiamento climatico nel 2023 che hanno lasciato più di 40 milioni di africani nell’insicurezza alimentare.