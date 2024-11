Coty chiude il primo trimestre a 167 miliardi di dollari | +2% per l’azienda di profumeria tra le più grandi al mondo

Metropolitanmagazine.it - Coty chiude il primo trimestre a 1,67 miliardi di dollari: +2% per l’azienda di profumeria tra le più grandi al mondo

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Si è chiuso il 30 settembre scorso ildell’anno fiscale 2025. PerParis, una delle piùaziende produttrici di profumi al, i ricavi netti crescono del 2%. Segnando così un utile di 1,67di. Ed è proprio l’utile netto rettificato dela salire a 128,1 milioni di(partendo da 74,1 milioni di). E quali sono le previsioni ora?prevede che l’utile annuale rettificato per azione si collocherà nella fascia bassa della sua previsione. E non solo: previsto anche che le vendite nella prima metà del 2025 cresceranno del 3%-4% (rispetto alla precedente previsione del 6%-8 per cento).ilcon 1,67diil brandParisCi sono delle motivazioni dietro questa crescita: l’aumento delle vendite ha seguito il rialzo delle fragranze in tutte le fasce di prezzo.