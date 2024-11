Iltempo.it - "Come a dicembre". Giuliacci annuncia la svolta: pioggia, freddo e neve

Un cambiamento brusco, deciso, andrà a modificare presto lo scenario meteo caratterizzato in questo inizio di novembre da sole, assenza di precipitazioni e temperature nel complesso leggermente sopra della norma. A fornire le previsioni per i prossimi giorni è il colonnello Marioche indica modi e tempi del cambio di scenario. Insomma, quando arriva il? La bruscadal sapore invernale ci sarà la prossima settimana, spiega il colonnello su Meteo, con i modelli previsionali che indicano tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre la data in cui le fredde correnti del nord Atlantico raggiungeranno l'Italia. L'incontro con le acque calde del Mediterraneo provocherà "un vortice depressionario molto attivo" che nei giorni successivi, fino a venerdì 15 novembre, provocherà piogge abbondanti in tutta Italia e un crollo delle temperature che "specie al Centro-Nord, scenderanno al di sotto della norma, su valori tipici di".