Gaeta.it - China Airlines in procinto di un grande ordine: 20 nuovi aeromobili tra Boeing e Airbus

, compagnia aerea taiwanese, sta valutando un notevoledi 20, da distribuire sia trache. Questa mossa strategica mira a rinnovare e potenziare la flotta a lungo raggio, con l'intento di sostituire i dieci777-300ER attualmente in servizio. Le scelte circolanti includono il777X e l'A350-1000, entrambi modelli di avanguardia nel settore dell'aviazione commerciale.Le fonti vicine alla questione hanno riportato che l'importo totale dell'potrebbe aggirarsi attorno ai 4 miliardi di dollari, tenendo presente gli sconti normalmente applicati nel mercato aereo. Il piano d'acquisto non è ancora definitivo, ma si presume che l'intenzione di dividere equamente l'trarappresenti un'alternativa strategica per garantire una flotta diversificata e all'avanguardia.