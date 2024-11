Spazionapoli.it - C’era una volta la LuLa, ecco perché si è rotta l’amicizia tra Lukaku e Lautaro Martinez

e Romelusi rivedranno presto da “nemici” sportivi in campo in Inter-Napoli: erano amici, ora sono solo avversariErano una coppia in campo e fuori. Sul terreno di gioco l’incubo delle difese italiane. Persino del Napoli. In un incontro di gennaio del 2020, con Antonio Conte sulla panchina nerazzurra,segnarono 3 gol alla difesa partenopea. E quella coppia funzionava alla perfezione.I due attaccanti avevano stretto un’amicizia piuttosto forte. Più di semplici compagni di squadra. Per media e tifosi erano diventata la. La sintonia era solidissima. Dopo una breve interruzione per via del trasferimento dial Chelsea, la coppia si è ricomposta sotto la gestione di Simone Inzaghi nell’estate del 2022. Hanno conquistato anche la finale di Champions League insieme, sfiorando una storica vittoria.