Bram Stoker, lo scrittore fragile che raccontava la vita attraverso la morte

A leggere le sue opere, verrebbe naturale immaginarlo, sin da bambino, correre tra i torrioni di un castello della Transilvania, circondato da quell’atmosfera tetra e nebulosa da lui sapientemente descritta. In realtà, Abraham “, era irlandese. Nato a Dublino l’8 settembre 1847, è divenuto un punto di riferimento per la letteratura gotica e del terrore, oltre che per essere l’assistente personale dell’attore Henry Irving e il direttore economico del Lyceum Theatre di Londra, di proprietà dello stesso Irving.viene al mondo a Clontarf, quartiere dublinese situato sulla costa. La sua infanzia è segnata dalla malattia; fino ai sette anni, infatti, è costretto a letto a causa di una malattia, che gli rende impossibile alzarsi e giocare all’aria aperta, come tutti gli altri bambini.