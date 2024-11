Ilnapolista.it - Ancelotti: «A Napoli il rapporto più complicato con lo spogliatoio. Di cosa sono orgoglioso? Di essere vivo»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

L’Equipe intervista Carloche ha vinto il premio come miglior allenatore dell’anno. Riportiamo alcune delle domande e della risposte.Per te allenare è una professione?«No, è solo una passione. Come il cinema. A casa, mi piace guardare il calcio, anche se ho un occhio speciale perché osservo le strategie, i cambiamenti. Ancora oggi non lo considero un lavoro. Tutto è iniziato come una passione quando ero piccolo, è rimasto così quandodiventato giocatore professionista e lo è ancora da allenatore».Dopo trent’anni in questo ruolo di allenatore, possiamo ancora inventare cose?«Non capisco come la gente mi consideri, ma penso di non aver mai innovato nel calcio. Ho sempre cercato di mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili in modo che siano a loro agio nella partita.