Adolescenti ribelli | perché ed è giusto così?

L’adolescenza è un periodo complesso, delicato, che a volte mette in crisi non solo chi l’attraversa direttamente ma anche la famiglia di colui o colei chela sta vivendo in prima persona. Laone verso le regole della famiglia come a quelle del sistema sociale al quale l’adolescente è chiamato rispondere, la grande voglia di sentirsi unici ma al contempo uguali ai pari e fra i pari, la ricerca della propria identità, la determinazione ad affermare la propria autonomia, portano i ragazzi e le ragazze a sfidare l’autorità, a sperimentazione i propri limiti. Si tratta di una fase spesso inevitabile ed anche fondamentale affinché il figlio / la figlia si emancipino dalla propria famiglia in via definitiva. Ma è normale che glisiano? E soprattutto, è davvero un male o ci sono aspetti positivi che, in fondo, rendono questa fase cruciale nello sviluppo personale?In questo articolo, cercheremo di esplorare le ragioni alla base dellaone adolescenziale equesto comportamento adolescenziale che spesso mette in crisi il rapporto genitori-figli, prima di quel momento con contorni quasi idilliaci in alcuni casi, può essere vista come una tappa fondamentale per la crescita e lo faremo con il supporto professionale della psicologa dottoressa Clara Lapi.