Ilgiorno.it - Abusi sessuali sull’hostess, il pg ricorre contro l’assoluzione del sindacalista: “Anche 20 secondi bastano perché sia violenza”

Milano – Non si può, come ha fatto la Corte d'Appello di Milano, "far dipendere la sussistenza" dellasessuale "dal tempo di reazione'" della vittima, né stabilire che "un atto sessuale protrattosi per un periodo di tempo pari a 20 o, al massimo, 30esuli" dalla contestazione di. Barbara D’Astolto, la hostess e il no alladetto dopo 20: “Lui assolto, io vittima due volte. Trattata da mitomane e rimasta senza lavoro” Lo scrive il sostituto pg di Milano Angelo Renna nel ricorso in Cassazionela sentenza del 24 giugno scorso che aveva confermato l'assoluzione per un, Raffaele Meola, dall'accusa disessuale nei confronti di una ex hostess di Malpensa, Barbara D’Astolto. Dal processo, secondo la Corte d'Appello milanese, era emerso "come l'imputato non abbia adoperato alcuna forma di- ancorché si sia trattato, effettivamente, di molestie repentine - tale da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta".