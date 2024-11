Ilgiorno.it - A spaccare il capello sulla vittima

Ma lei com’era vestita? Quanto aveva bevuto? Si era drogata? Nella vita era un tipo disinibito? Quanto tempo ci ha messo a dire no? Hai voglia a fare le battaglie, a convincere le donne a denunciare abusi e molestie, a metter su codici rossi, gialli e blu. Cosa importa tutto questo castello di tutele, se poi una volta in tribunale per valutare se violenza è stata, si spacca ilsolopresunta? La quale può anche sentirsi dire che in venti secondi avrebbe avuto tutto il tempo per dileguarsi. Peccato che in queste situazioni – chi ha subito abusi e molestie lo sa bene – la prima reazione in genere sia la paralisi. È, ricorderete, il caso della hostess Barbara D’Astolto, che ha denunciato un sindacalista poi assolto. C’è però una svolta che fa ben sperare: il sostituto pg di Milano ha fatto ricorso in Cassazione.