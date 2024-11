43 scimmie scappano da un laboratorio | Tenete porte e finestre chiuse

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Benché sembra una trama di un film fantascientifico di Hollywood, magari l’ultimo capitolo del film “Il Pianeta delle”, quanto successo a Yemassee, nella Carolina del Sud degli Stati Uniti, è tutto vero: 43sono scappate da undopo che un custode ha lasciato la porta aperta per sbaglio, mentre altre 7 sono rimaste. Si tratta di 43 esemplari di macaco rhesus, fuggiti dall’Alpha Genesis, un’azienda che alleva primati per ricerche e test medici. La polizia ha invitato le persone a tenere lee le, non tentare di avvicinare lee comunicare subito alle autorità eventuali avvistamenti. Lein fuga sono giovani femmine, con un peso poco superiore ai 3 kg.La fuga delleIn un comunicato la polizia, invitando nuovamente la popolazione a non cercare alcun contatto con le, ha fatto sapere che l’azienda ha individuato il gruppo die sta cercando di catturarle attirandole con del cibo.