Zverev e Alcaraz si giocano il n.2 a Torino: tutti i possibili incastri

Il tedesco Alexandere lo spagnolo Carlosduelleranno per il secondo posto nel ranking mondiale alle ATP Finals di: il teutonico è al secondo posto della classifica virtuale a quota 7315, mentre l’iberico è terzo con 6810 punti.Tra i due, dunque, vi sono 505 punti di differenza: nell’ultimo torneo stagionale nel complesso ce ne saranno 1500 in palio, quindi lo spagnolo potrebbe riuscire ad effettuare il sorpasso. Il teutonico, però, ha la consapevolezza che, in caso di raggiungimento della finale da imbattuto (1000 punti) sarà secondo in ogni caso a fine anno.dovrà dunque completare una rimonta non semplice: nel caso in cui dovesse vincere da imbattuto il torneo (1500 punti), il tedesco dovrebbe accumulare meno di 1000 punti, quindi dovrebbe al massimo giungere in finale perdendo un match nella fase a gironi (800 punti), oppure uscire di scena in semifinale (massimo 600 punti).