Vanityfair.it - Vitiligine week: dal 25 al 30 novembre sarà possibile consultare gratuitamente medici specialisti per comprendere meglio la malattia. Intanto è arrivata in Italia una terapia che potrebbe curarla

Leggi l'articolo completo su Vanityfair.it

La campagna «La Scelta è nelle tue mani», partita a il 25 giugno, per informare e sensibilizzare sullaautoimmune della pelle che si manifesta con macchie chiare e che procura disagio psicologico e sociale, èa offrire un supporto concreto. Dal 25 al 30prenotare una visita gratis con un dermatologo per capire come prendersi cura della pelle con. E c'è anche una buona notizia: le ricerche scientifiche hanno permesso di mettere a punto unacheridimensionarla