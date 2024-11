Tvzap.it - Terribile incidente in autostrada, dramma totale

Un tamponamento ha coinvolto un'autovettura e un mezzo pesante. La persona alla guida della macchina ha perso la vita dopo che la sua auto è andata in fiamme. Sul raccordo tra l'A1 e l'A14 a Bologna, poco prima delle 12, un'auto ha tamponato un camion e subito dopo ha preso fuoco. La macchina è stata rapidamente avvolta dalle fiamme, e l'uomo al volante ha perso la vita rimanendo intrappolato nell'incendio. Il camionista, invece, è riuscito a mettersi in salvo in tempo e non ha riportato ferite gravi.