Tegola Sinner Atp Finals subito in salita per l’azzurro | il messaggio

Non arrivano buone notizie per Jannika due giorni dall’inizio delle ATPdi Torino: il numero uno al mondo ha lanciato un chiaroInizieranno il prossimo 9 novembre le ATPdi Torino e per Janniksarà la grande occasione di vincere il suo primo torneo ad altissimi livelli in Italia. Lo scorso anno, l’altoatesino è arrivato fino alla finale, dovendo poi arrendersi a Novak Djokovic. Quest’anno, dopo 2024 clamoroso che lo ha visto conquistare la vetta della classifica ATP, vuole riprovarci e non ha intenzione di sbagliare.Jannikperplesso in campo (LaPresse) – Calciomercato.itDopo la rinuncia al torneo Parigi-Bercy per via di un virus, è l’ora di tornare in campo per, che è il grande favorito del torneo. Più di Zverev e del suo grande rivale Alcaraz, èche ha i favori del pronostico.