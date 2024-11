Nerdpool.it - Star Wars: in arrivo una nuova trilogia che avrà un importante nome alla sceneggiatura

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

potrebbe avere unacinematografica che sarebbe in fase di sviluppo presso la Lucasfilm, e si discute se sarà o meno una continuazione della Saga degli Skywalker. Lo sceneggiatore-produttore di lunga data di X-Men, Simon Kinberg, avrebbe concluso un accordo per scrivere ladi film (che vengono descritti come Episodi 10-12) e produrli insieme a Kathleen Kennedy, capo della Lucasfilm. Questa è la parte su cui i giornalisti sembrano essere d’accordo.Inizialmente, Deadline aveva precisato che ladidi Kinberg è ambientata nella Saga degli Skywalker, ma sarà indipendente dai film diprecedentemente annunciati e in fase di sviluppo, tra cui il film di James Mangold sul Primo Jedi e il film della regista Sharmeen Obaid-Chinoy sul Nuovo Ordine Jedi costruito da Rey Skywalker (Daisy Ridley).