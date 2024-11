Tg24.sky.it - Roma, 3 vigili travolti da un’auto: alla guida un carabiniere positivo all’alcoltest

Tre agenti della polizia locale sono statida un'auto durante i rilievi di un incidente stradale ieri sera a. È accaduto su via Tiburtina, all'altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. I tre agenti, due donne e un uomo, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Uno di loro, un agente di 25 anni, è in gravi condizioni ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo aver subito l'amputazione della gamba sinistra. A travolgere i tre agenti con la propria vettura sarebbe stato unlibero dal servizio, risultatoal test sull'assunzione di alcolici.