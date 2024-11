Gaeta.it - Operazione di sgombero a Macerata: controlli al Convitto rivelano occupazione abusiva da parte di giovani

Facebook WhatsAppTwitter Nella mattinata di oggi, è stata condotta un’di controllo e bonifica presso ildi, in seguito a segnalazioni relative alla presenza di, alcuni minorenni, all’interno della struttura. L’ha coinvolto circa 20 agenti della Polizia locale, coordinati dal Comandante Danilo Doria, e ha visto la collaborazione dei vigili del fuoco e di 12 operai comunali, supportati da un’ambulanza della Croce Rossa per motivi precauzionali.Le segnalazioni dei residentiLa situazione alnon è sfuggita all’attenzione dei residenti della zona, che hanno notato un afflusso sospetto didi età compresa tra 16 e 20 anni all’interno dell’immobile di piazza Marconi. Le segnalazioni hanno incluso evidenze visive, con alcuni cittadini che hanno registrato video per documentare la situazione.