Ilrestodelcarlino.it - Numero per le emergenze. Stop al servizio dell’Arpam

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

C’era una volta ilverdeper segnalare leambientali. C’era perché dal 31 ottobre scorso l’800936695 non è più attivo per la gestione delle. Ilveniva utilizzato soprattutto dai cittadini. A chi chiama ora si attacca una segreteria telefonica che avvisa l’utenza dell’interruzione del. Ad accorgersi sono stati i comitati ambientalisti di Falconara, alle prese con fenomeni odorigeni, che hanno poi sparso la voce rimanendo sorpresi e contrariati di questa soppressione perché le Marche leambientali negli ultimi periodi le hanno avute e anche diverse. La stessa voce registrata, che risponde alverde, informa però che le segnalazioni urgenti possono essere fatte ancora, ma alle autorità competenti come Comune, carabinieri, forze di polizia, guardia costiera, capitaneria di porto, vigili del fuoco.