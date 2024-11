Quotidiano.net - “Non si è ammazzata”. La sorella della 15enne impiccata conferma: giravano foto di lei

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Piazza Armerina, 7 novembre 2024 – Non crede al suicidio latrovataalla corda di un’altalena due giorni fa a Piazza Armerina, in provincia di Enna. “Non si è. Era troppo intelligente . E non si sarebbe mai fatta trovare in quel modo dai miei che amava”. La giovane – intervistata da Ore 14 su Rai 2 – vive al Nord Italia, mentre lapiù piccola con i genitori si era trasferita da meno di un anno in Sicilia. Si era inserita bene nella sua nuova città, tutti ne parlano come una ragazzina solare e, secondo la presidesua scuola, un liceo scientifico, non aveva mai manifestato segni di disagio. Qualcosa però il giornosua morte è successo. Lecompromettenti Laaveva avuto una lite con un’altra studentessa a scuola, motivo per quale aveva lasciato l’istituto prima di mezzogiorno.