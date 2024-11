Sport.quotidiano.net - Modena Ostacolo Carrarese, difesa di marmo

Le gare da vincere a tutti i costi, indipendentemente dall’avversario che hai davanti, sono sempre insidiose e spesso si trasformano in trappole fatali. Ma ilsabato prossimo non ha grosse scelte, e il destino ha riservato all’esordio di Paolo Mandelli sulla panchina gialloblù un impegno più difficoltoso più a livello psicologico che puramente tecnico. Con l’aggiunta di un avversario, la, che sta facendo, da matricola, un campionato assolutamente dignitoso e che soprattutto ha subito una sola rete nelle ultime sei partite. Qualcuno dirà che il cammino è ancora lungo e che, con oltre due terzi di campionato da giocare, non si può considerare il match con gli apuani decisivo, ma è altrettanto vero che per unche non vince dal 21 settembre scorso e che da allora viaggia alla ben poco invidiabile media di mezzo punto a partita una svolta è assolutamente necessaria.