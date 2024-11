Gaeta.it - Milano: aumento delle tariffe dell’imposta di soggiorno per il 2025

Il Comune di Milano ha ufficializzato un nuovo adeguamento delle tariffe relative all'imposta di soggiorno, che sarà attivo dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre dello stesso anno. L'incremento delle tariffe avrà come obiettivo quello di finanziare vari servizi pubblici in vista dell'afflusso di turisti, ma non mancano le polemiche riguardo all'impatto su residenti e visitatori.Dettagli sulle nuove tariffe Le tariffe dell'imposta di soggiorno subiranno un significativo aumento, specialmente per le strutture ricettive di categoria superiore. Gli alberghi a 4 e 5 stelle vedranno l'imposta salire da 5 euro a 7 euro, con un incremento massimo di 2 euro. Questo adeguamento mira a riflettere il valore dei servizi offerti e a garantire che il settore turistico contribuisca ai costi associati all'accoglienza dei visitatori.