La versione di Kamala Harris

"La nostra lealtà alla nazione ci sarà sempre. Riconosco la sconfitta ma non la fine della lotta per la nostra libertà, continuerò a lottare. La lotta per il nostro paese è un lavoro duro, ma ne vale sempre la pena". La candidata democratica alla Casa Biancaha parlato ai suoi sostenitori alla Howard University di Washington alle 16.25 ora locale, quando in Italia erano le 22.25,è stata accolta da applausi nonostante la netta sconfitta contro Trump. "Vi amo anche io, sono grata e piena d'amore per il nostro paese. La luce continuerà a brillare finché noi continueremo a lottare". E ha aggiunto: "Lotteremo sempre per la democrazia, per i diritti. So che avete sentimenti contrastanti. Ma dobbiamo accettare il risultato del voto".si è detta "molto orgogliosa della nostra corsa e di come l'abbiamo condotta, unita dall'amore per il paese, dall'entusiasmo e la gioia per il futuro dell'America".