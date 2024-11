Ilnapolista.it - Il tweet di De Laurentiis che si congratula con Donald Trump

Ildi Deche sicon.Aurelio Desu X siconnuovo presidente degli Stati Uniti d’America.SSC Napoli President Aurelio Dewould like toteon being elected the President of the United States of America— AurelioDe(@ADe) November 7, 2024Dee Gravina uniti dal voto Usa, insieme all’ambasciata aspettandoe Kamala Harris (la serata prima del voto)Divisi dalla politica calcistica italiana, uniti dalle elezioni americane. Come racconta l’agenzia Dire, i due stasera sono a Villa Miani per il classico ricevimento in attesa dell’esito delle presidenziali. “In questa notte importante celebriamo la democrazia”, dice l’ambasciatore americano in Italia Jack Markell.