Il Teatro dei Ragazzi ritorna nel territorio di Subbiano e Capolona

Arezzo, 7 novembre 2024 – “Ildeineldicon Voglio la Luna in una programmazione di Natasostenuta dall’Amministrazione Comunale die di. “ annuncia Cinzia Corazzesi consigliere di Nata“ La rassegna diper famiglie e bambine si alternerà tra il Cinema Nuovo di, che ha ospitato la prima rappresentazione, e il Centro Eventi e Convegni della ProLoco di. “ Dopo il successo di Biancaneve di Tieffeu di domenica scorsa, la rassegna si sposta per due domeniche acome ci racconta Cinzia Corazzesi ” Domenica 10 di novembre al Centro Eventi diavremo “Il mostro della spazzatura” della Compagnia guatemalteco-italiana Chumbala Cachumbala, ospitiamo infatti una compagnia internazionale che nasce in Guatemala, lavora in Guatemala, ma grazie alla presenza di un attore italiano che ne fa parte, oggi esportano i loro spettacoli e le loro produzioni anche in Italia” Cinzia Corazzesi, autrice, regista e attrice di Nata che da anni porta avanti progetti e laboratori perpresenta anche lo spettacolo di Domenica 24 novembre sempre a“Arriva nella nostra rassegna un grande burattinaio toscano , Italo Pecoretti , un grande maestro, una grande figura deldi figura contemporaneo italiano, che con la Compagnia le Dodici Lune presenterà lo spettacolo “Le Penne dell’Orco” .