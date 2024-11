Amica.it - Il mal d’Africa del principe William. Condiviso con il resto della royal family

Leggi l'articolo completo su Amica.it

Se l’hanno chiamato «mal d’Africa» un motivo ci sarà. Evidentemente è particolarmente difficile, una volta visitato il continente, non farsi assalire da quella nostalgia che fa venire voglia, continuamente, di tornarvi. Una sensazione provata dalla gente comune ma anche dai. Ne è la prova il legame inscindibile tra molti membri dei Windsor e questa incantevole terra. A partire dal. Ile quel legame viscerale con l’AfricaIn questi giorni ilè in Sudafrica, impegnato nella consegna degli Earthshot Prize, i premi per l’ambiente da lui istituiti nel 2020.La cerimonia, che si è svolta la sera del 6 novembre, ha avuto una serie di eventi collaterali grazie ai quali il futuro re ha avuto modo di incontrare persone impegnate nella tutela del pianeta con progetti particolarmente originali e interessanti.