Gamberorosso.it - "I vini dealcolati intercettano nuovi consumatori: stiamo perdendo un'opportunità". Il monito dei supermercati al Governo

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

Nella grande distribuzione organizzata passano circa 6 bottiglie su dieci di quelle vendute in Italia ogni anno. Ma quanti sono isui nostri scaffali? Per ora, sono una quantità infinitesimale, pari a poche migliaia di bottiglie. Anche perché l'Italia inon li può produrre. E i pochi che vende arrivano da oltreconfine. Manca il quadro normativo. Ed è questo un vero e proprio vulnus per il settore, che non ha gli strumenti per intercettare un trend che altrove si sta affermando. Gli appelli a fare presto sono stati numerosi in quest'ultimo anno. Ma le istituzioni, col Masaf in testa, non sembrano voler accelerare. Il ministro Francesco Lollobrigida (a cui proprio sembra non stiano simpatici i no-low alcol) ha aperto un confronto con la filiera viticola nazionale, che insiste per avere una legge ad hoc, senza per ora aver ottenuto granché.