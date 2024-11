Gaeta.it - Eduardo Falcone rappresenta l’Italia al Campionato del Mondo della Pizza DOC 2024

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La passione per la tradizione gastronomica italiana si fa sentire forte a Taranto, dove il rinomato Home Restaurant Il Giardino di Mastunicola, guidato da, si prepara a incantare ilcon la sua arte culinaria. Questo talentuosoiolo ha recentemente conquistato il posto tra i finalisti deldelDOC, che si svolgerà dal 12 al 14 novembre a Paestum. Un evento che riunisce i migliori professionistida ogni parte del globo.La competizione mondialeIldelDOC è riconosciuto come uno dei principali eventi del settore culinario. Ogni anno, professionistiprovenienti da Stati Uniti, Brasile, Cile, Ecuador, Canada e da molte altre nazioni si sfidano per dimostrare le loro abilità e la loro creatività.