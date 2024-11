Notizie.com - Donald Trump continuerà a negare il cambiamento climatico? L’allarme di Greenpeace: “Devastanti implicazioni per il futuro del pianeta”

Nel corso del suo primo mandato alla Casa Bianca,si è scagliato più volte contro il concetto di. Cosa accadrà dal 20 gennaio?“Resistere e persistere. Il risultato elettorale haper i nostri diritti, le libertà individuali, la salute della democrazia ed ildel”. Non si è fatta attendere la reazione diall’elezione dia 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America.ildi: “per ildel” (ANSA FOTO) – Notizie.comL’organizzazione ambientalista ha commentato in maniera estremamente critica il ritorno del tycoon alla Casa Bianca, previsto per il prossimo 20 gennaio. I motivi sono da ricercare nelle politiche attuate daall’epoca del suo primo mandato a Washington.