Conference League, dove vedere la partita Apoel Nicosia-Fiorentina

Sette successi consecutivi e ben nove risultati utili nelle ultime 10 partite. Dopo la sconfitta subita di misura dall’Atalanta il 15 settembre, lanon ha più sbagliato un colpo, tanto da issarsi al terzo posto in campionato proprio a pari merito con la Dea e in testa alla classifica di. Dopo due giornate, la Viola è infatti a punteggio pieno con sei gol fatti e due subiti, dietro solamente al Chelsea. Stasera 7 novembre alle 21, la squadra di Raffaele Palladino sarà in campo a Cipro per affrontare l’, fermo a un solo punto. Il match sarà in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su Now Tv. Arbitro sarà il francese François Letexier, assistito dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto uomo Jérémy Stinat e al Var siederanno Bastien Dechepy e Jérémie Pignard.