Oasport.it - Calcio femminile, sorteggiato il girone della Nations League 2025: Italia con Danimarca, Svezia e Galles

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Si è svolto quest’oggi a Nyon il sorteggiofase a gironiUEFAdi, seconda edizionenuova competizione continentale per nazionali che mette in palio punti importanti per il ranking oltre ad alcune agevolazioni in vista delle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2027, che vivrà la fase finale in Brasile.L‘, ottima protagonista nella prima edizione, è stata inserita nuovamente nel gruppo 4Lega A e dovrà vedersela con. Avversarie di alto profilo per le Azzurre del CT Andrea Soncin, che hanno però dimostrato di potersela giocare anche contro selezioni di prima fascia a livello globale.“È undi alto livello, come ormai succede sempre con la nuova formulacompetizione.