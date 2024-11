Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals Torino 2024: il calendario e dove vedere il torneo in tv e in streaming

Il grande giorno è vicino. Domenica 10 novembre cominciano le ATPdi. C’è grande attesa perall’opera il numero uno del mondo Jannik Sinner, testa di serie del gruppo “Ilie Nastase”, che affronterà Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex de Minaur. L’altoatesino, dopo la finale persa un anno fa contro Novak Djokovic, senza nascondersi troppo punta apertamente alla vittoria del titolo, nella finale che si giocherà domenica 17 novembre. Il cammino però è zeppo di insidie.ATP, i match di domenica 10 novembreIlsi aprirà con la sfida di doppio in programma alle 11:30 tra la coppia formata da Koolhof e Mektic contro Purecll e Thompson. Verso le 14 scenderà in campo Daniil Medvedev per affrontare Taylor Fritz: una sfida già decisiva per capire chi sarà il principale antagonista di Sinner nel gruppo Nastase.