Oasport.it - Ambesi assolve Rublev: “Non è colpa sua, ma dell’ATP. L’Italia può tornare ad avere 3 top20”

Massimiliano, giornalista e analista di Eurosport, ha manifestato con la solita precisione il proprio parere sull’attualità del tennis mondiale. ATP Finals e WTA Finals tengono banco, soprattutto nella composizione del roster dei qualificati al Master di fine anno di Torino. L’annuncio di Novak Djokovic, attraverso cui il serbo ha comunicato il proprio forfait per la competizione all’Inalpi Arena, ha avuto delle conseguenze.Il riferimento è ai ritiri dell’australiano Alex de Minaur e del russo Andreynei tornei in corso di svolgimento questa settimana, a cui si erano iscritti per acquisire quei punti che potessero consentire loro di approdare all’evento in Italia. Nei fatti, la rinuncia di Djokovic ha reso inutile questo “sacrificio”, dal momento che con la sua uscita di scena, de Minaur e il norvegese Casper Ruud hanno avuto accesso automatico nella top-8 della Race.