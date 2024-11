Amazon Web Services | 12 miliardi di euro in investimenti in Italia per il potenziamento del cloud

Gaeta.it - Amazon Web Services: 1,2 miliardi di euro in investimenti in Italia per il potenziamento del cloud

Facebook WhatsAppTwitterWebha annunciato importanti piani di investimento in, con la previsione di destinare 1,2dinei prossimi cinque anni per espandere la propria infrastruttura e i servizinel Paese. Questa decisione, confermata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un’intervista a Radio24, sottolinea la fiducia di AWS nelle opportunità di investimento a lungo termine presenti in, un Paese considerato altamente affidabile nel contestopeo. Al di là di, diverse altre multinazionali hanno mostrato interesse per il mercatono, presentando offerte significative.Impatto economico e occupazionale dell’investimento AWSL’investimento di AWS si stima contribuirà per circa 880 milioni dial prodotto interno lordono, creando fino a 5.