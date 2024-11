Zonawrestling.net - WWE: Annunciata la data dell’ultimo match di Meiko Satomura

Il 2025 sarà, tra le altre cose, l’anno dei ritiri nel mondo del wrestling. John Cena ha annunciato che il prossimo sarà il suo ultimo anno sul ring in WWE, Goldberg ha confermato lotterà per l’ultima volta, anche in Giappone un’icona come Hiroshi Tanahashi dirà addio alla sua carriera in-ring. E restando in Giappone, anche, icona del wrestling Joshi, ha annunciato il suo ritiro per il prossimo anno. L’addio al wrestling a 30 anni dal debutto Nella giornata di oggi, la Final Boss ha annunciato che il suo ultimosarà il 29 aprile 2025, in SENDAI, la federazione di wrestling femminile fonda lei stessa in Giappone nel 2006 e di cui è stato volto di punta. Laè coincide quasi perfettamente con il trentesimo anniversario del suo debutto sul ring, il 15 aprile 1995, nella federazione Gaea Japan.