Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2024 ore 10:30

DEL 6 NOVEMBREORE 10.20 FEDRICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLA MAGGIOR PARTE DEL RACCORDO ANULARE. RIMANGONO PERO’ CODE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONENORD, E IN INTERNA TRA APPIA E CASILINA IN ENTRATA VERSO, CODE SULLA CASSIA AD ALTEZZA DE LA GIUSTINIANA, COSI’ COME SULLA VIA OSTIENSE, NEI PRESSI DI VITINIA, A CAUSA DI LAVORI IN CORSO. USCIAMO DA, DOVE SI SEGNALANO CODE PER UN INCIENTE AD APRILIA, NEL TRATTO DELLA VIA PONTINA TRA LA NETTUNENSE E VIA GUARDAPASSO, IN DIREZIONE. INCIDENTE ANCHE NEI PRESSI DI SANTA PALOMBA, SU VIA CANCELLIERA, CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NEL TRATTO TRA LA ROTATORIA D’INTERSEZIONE CON VIA ARDEATINA E VIA DI VALLE CAIA.