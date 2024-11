Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2024 ore 08:45

Leggi tutto su Romadailynews.it

DEL 6 NOVEMBREORE 08.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA, INCIDENTE IN ESTERNA SUL RACCORDO ANULARE TRA PISANA E MAGLIANA, CON CODE TRA L’AURELIA E L’OSTIENSE. TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RESTO DEL RACCORDO, CON CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, TRA CASILINA E ARDEATINA, E NEL TRATTO TRA LAURENTINA E OSTIENSE. SULLA DIRAMAZIONENORD, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE DE LRACCORDO ANULARE SULLA– FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, E PIU’ AVANTI DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR, IN ENTRATA NELLA CAPITALE, CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE, COSì ANCHE SULL’ARDEATINA DAL DIVINO AMORE, SULL’APPIA, RALLENTAMENTI DA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE VERSO IL CENTRO ANORD, CODE PER TRAFFICO IN ENTRATA SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DE LA STORTA.