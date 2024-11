Lanazione.it - Trasporti, caos dopo le aggressioni: «Servono agenti su treni e bus»

Leggi tutto su Lanazione.it

Arezzo, 6 novembre 2024 – Prima l’accoltellamento di un capotreno a Genova, poi le otto ore di sciopero deiindette ieri in tutta Italia, non si fermano le polemiche sul tema della sicurezza nei mezzi pubblici. La chiedono gli utenti e la rivendicano i lavoratori del trasporto pubblico. Ieri intanto alcuni disagi si sono verificati anche sulla tratta aretina in seguito allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale. L’astensione dal lavoro iniziata alle 9 di ieri mattina è andata avanti fino alle cinque del pomeriggio coinvolgendo personale viaggiante con una protesta proclamata dalle varie sigle sindacali e svariate modifiche al servizio. L’ultimo episodio di violenza ha riacceso il dibattito e la polemica sul tema della sicurezza anche ad Arezzo. Qui le sigle sindacali unite Cgil, Cisl, Uil e Faisa, chiedono a gran voce «salari adeguati e sicurezza quando si lavora».