Stati generali green economydebito comune per il Green Deal

Quotidiano.net - Stati generali green economy,debito comune per il Green Deal

Si sono conclusi a Rimini glidellaEconomy, la due giorni di convegni organizzata dalla Fondazione sviluppo sostenibile di Edo Ronchi nell'ambito della fiera dell'economia circolare Ecomondo a Rimini. Sonooltre 1500 i partecipanti e 100 fra relatrici e relatori, piĂą di un migliaio di contatti con l'hashtag #24, con domande e commenti che hanno generato una copertura di oltre 255.000 utenti. Gli2024 hanno presentato, oltre al report annuale, consultabile online un pacchetto di 8 proposte prioritarie per la transizione ecologica. Fra queste oltre alla rinnovata richiesta di un maggiore impegno per il clima (con la crescita delle rinnovabili, gli edifici, le auto elettriche e la mobilitĂ sostenibile), anche quella di un maggior coinvolgimento delle imprese, mettendo a disposizioni maggiori risorse, anche ricorrendo a nuovi strumenti di debitoeuropeo per il sostegno al