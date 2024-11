Romadailynews.it - Roma, sequestra acquirente di droga e chiede riscatto: arrestato 24enne

Un giovane tossicodipendente è stato rapito da uno spacciatore che gli ha estorto denaro minacciandolo; la polizia interviene e arresta uno dei responsabili. Un tentativo di acquisto disi è trasformato in un incubo per un giovane tossicodipendente,to e malmenato da uno spacciatore a. L’episodio è avvenuto nel parco di Viale delle Palme, dove la vittima era stata attirata con la scusa della vendita di cocaina, ma è finita nelle mani di due uomini che, dopo averlo minacciato con una bottiglia rotta, lo hanno rapinato di cellulare, giacca e orologio. Non soddisfatti, i due aggressori lo hanno obbligato a contattare la madre per rire unin denaro e carte di credito. La donna, fingendo di accettare le richieste, ha invece allertato la Polizia, che è intervenuta prontamente inviando agenti del V Distretto Prenestino e del commissariato Torpignattara nel luogo designato per la consegna del